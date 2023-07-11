Силы ПВО уничтожили 26 из 28 "шахедов", которыми РФ атаковала украинские регионы ночью
В ночь на 11 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131
Об этом сообщили в telegram Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что всего в ударе было привлечено 28 дронов-камикадзе.
В сообщении сообщается, что в результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.
- В ночь на 11 июля после объявления воздушной тревоги в Одесской и Киевской областях, также в самой столице, раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.
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