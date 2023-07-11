Об этом сообщили в telegram Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что всего в ударе было привлечено 28 дронов-камикадзе.

В сообщении сообщается, что в результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.