Силы ПВО уничтожили 20 "шахедов", которыми РФ ночью атаковала Украину
После полуночи 20 мая противовоздушная оборона уничтожила 20 дронов Shahed, которыми россияне атаковали Украину
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в telegram .
"После полуночи 20 мая враг атаковал Украину с северного направления 18 направившими на Киевщину ударными дронами Shahed-136/131. Все — уничтожено силами и средствами Воздушного командования "Центр" Воздушных сил", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности ПК "Восток" уничтожены 2 "шахеда", а на южном направлении в зоне ответственности ПК "Юг" - разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".
- Ночью 20 мая враг атаковал Киев "шахедами" , раздалась серия взрывов, в разных районах столицы было обнаружено падение обломки дронов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное