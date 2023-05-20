Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в telegram .

"После полуночи 20 мая враг атаковал Украину с северного направления 18 направившими на Киевщину ударными дронами Shahed-136/131. Все — уничтожено силами и средствами Воздушного командования "Центр" Воздушных сил", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности ПК "Восток" уничтожены 2 "шахеда", а на южном направлении в зоне ответственности ПК "Юг" - разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".