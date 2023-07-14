Силы ПВО уничтожили 16 из 17 "шахедов" и 7 разведывательных БПЛА

Об этом сообщили в telegram-канале Воздушные силы ВСУ.

Стало известно, что в результате боевой работы в южных и восточных областях было уничтожено 16 "шахедов".

Также был сбит один разведывательный БПЛА, еще 6 беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.

К боевой работе привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".