Силы ПВО уничтожили 16 из 17 "шахедов" и 7 разведывательных БПЛА
Ночью на 14 июля оккупанты атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 из юго-восточного направления
Об этом сообщили в telegram-канале Воздушные силы ВСУ.
Стало известно, что в результате боевой работы в южных и восточных областях было уничтожено 16 "шахедов".
Также был сбит один разведывательный БПЛА, еще 6 беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.
К боевой работе привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".
- В ночь с 13 на 14 июля украинские регионы снова атаковали российские ударные беспилотники. В Одессе и Кривом Роге работала ПВО, однако есть попадание и 56-летний пострадавший.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное