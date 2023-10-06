Силы ПВО уничтожили 25 из 33 вражеских беспилотников

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что оккупанты атаковали Украину с мыса Чауда (ВОТ Крым) ударными БПЛА типа Shahed. Всего зафиксированы пуски 33 дронов, направлявшихся несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

"К отражению воздушной атаки привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.



Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

Сначала Силы обороны юга сообщили , что в Одесской и Николаевской областях уничтожили 11 дронов.

Отмечается, что очередную массовую атаку враг направил из Крыма по разным регионам Украины.

В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов на юге:

3 – Одесчина,

8 – Николаевщина.

Кроме этого, как отмечают ВМС ВСУ, одним из подразделений Военно-Морских Сил на юге Украины уничтожен один Shahed-136.