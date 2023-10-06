Силы ПВО уничтожили 25 из 33 вражеских беспилотников
В ночь на 6 октября российские террористы запустили ударные БПЛА по территории Украины. Украинские силы ПВО уничтожили 25 ударных БПЛА типа Shahed
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что оккупанты атаковали Украину с мыса Чауда (ВОТ Крым) ударными БПЛА типа Shahed. Всего зафиксированы пуски 33 дронов, направлявшихся несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.
"К отражению воздушной атаки привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.
Сначала Силы обороны юга сообщили , что в Одесской и Николаевской областях уничтожили 11 дронов.
Отмечается, что очередную массовую атаку враг направил из Крыма по разным регионам Украины.
В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов на юге:
- 3 – Одесчина,
- 8 – Николаевщина.
Кроме этого, как отмечают ВМС ВСУ, одним из подразделений Военно-Морских Сил на юге Украины уничтожен один Shahed-136.
- В ночь на 6 октября российские захватчики запустили несколько групп "шахедов", двигавшихся с востока и юга в направлении западной Украины. Есть попадание в приграничную и припортовую инфраструктуру Подунавья.
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