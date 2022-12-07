Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в телеграмме.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирскую область, применив беспилотник типа Shahed", - написал он.

Силы ПВО сбили беспилотник на севере области.

В ночь с 6 на 7 декабря российские оккупанты нанесли удар двум общинам Запорожского района, в результате чего три человека получили ранения.

Также ночью на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы. Военные из воздушного командования "Восход" сбили восемь беспилотников противника.

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