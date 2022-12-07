Силы ПВО сбили вражеский "шахед" в Житомирской области
Ночью 7 декабря украинские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, которым россияне пытались атаковать Житомирскую область
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в телеграмме.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирскую область, применив беспилотник типа Shahed", - написал он.
Силы ПВО сбили беспилотник на севере области.
- В ночь с 6 на 7 декабря российские оккупанты нанесли удар двум общинам Запорожского района, в результате чего три человека получили ранения.
- Также ночью на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы. Военные из воздушного командования "Восход" сбили восемь беспилотников противника.
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