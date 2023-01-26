Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг еще раз пытался нанести ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета", - написал он.

В результате ракетной атаки, которая произошла 26 января в первой половине дня, в Одесской области есть повреждения двух объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего несколько дней будут действовать экстренные отключения света. Сообщалось, что три ракеты "калибр" удалось сбить.

25 января ДТЭК сообщал, что установленные Укрэнерго лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесчины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу. Поэтому люди в регионе имеют свет около 6 часов в сутки.

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