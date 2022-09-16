Об этом сообщает Суспіольне со ссылкой на ОК Юг.

Позже появилось сообщение, что силы ПВО сбили вражескую ракету над Одесской областью.

15 сентября Россия ударила по Кировоградщине ракетами, одну из них сбила ПВО.

В тот же день в Кропивницком прогремели взрывы, сообщают, что работала ПВО.