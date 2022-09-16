Силы ПВО сбили "Калибр" над Одесщиной
Ночью 15 сентября россияне запустили из акватории Черного моря ракету морского базирования "Калибр"
Об этом сообщает Суспіольне со ссылкой на ОК Юг.
Позже появилось сообщение, что силы ПВО сбили вражескую ракету над Одесской областью.
- 15 сентября Россия ударила по Кировоградщине ракетами, одну из них сбила ПВО.
- В тот же день в Кропивницком прогремели взрывы, сообщают, что работала ПВО.
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