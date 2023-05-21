Силы ПВО сбили четыре "шахеда" на востоке
Вечером 20 мая Воздушные силы уничтожили четыре дрона-камкиадзе на восточном направлении
Об этом сообщила пресс-служба ВС в Telegram .
"На восточном направлении в зоне ответственности Воздушного командования "Восток" уничтожены четыре вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
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