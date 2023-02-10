Силы ПВО сбили 61 из 71 ракеты, выпущенной Россией по Украине 10 февраля
10 февраля россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар: защитники ликвидировали 61 из 71 запущенных РФ ракет, также уничтожено 5 БПЛА "Шахед"
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме.
10 февраля российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры.
"С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море - крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", - отметили военные.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил , что захватчики также атаковали с комплекса С-300: удары наносились из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.
Так, по состоянию на 11:30 в сутки 10 февраля оккупанты совершили 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, и "Калибр".
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее!" – добавили в пресс-службе.
- Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения.
- В результате атаки зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
- Валерий Залужный сообщил о пересечении воздушного пространства Молдовы и Румынии двумя ракетами РФ во время массированной ракетной атаки: в Румынии отрицали эти данные.
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