Силы ПВО сбили 61 из 71 ракеты, выпущенной Россией по Украине 10 февраля

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме.

10 февраля российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры.

"С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море - крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", - отметили военные.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил , что захватчики также атаковали с комплекса С-300: удары наносились из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.

Так, по состоянию на 11:30 в сутки 10 февраля оккупанты совершили 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, и "Калибр".

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее!" – добавили в пресс-службе.