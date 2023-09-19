Силы ПВО сбили 27 "шахедов"
В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131", а также баллистической ракетой "Искандер-М"
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Всего россияне запустили 30 ударных беспилотников с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), а также одну баллистическую ракету Искандер-М, которую противник выпустил из Крыма в направлении Кривого Рога.
"В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
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В ночь на 19 сентября кафиры атаковали Украину "шахедами". Во Львове из-за атаки из-под завалов достали мужчину и женщину. В Кривом Роге был пожар
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