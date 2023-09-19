Силы ПВО сбили 27 "шахедов"

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Всего россияне запустили 30 ударных беспилотников с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), а также одну баллистическую ракету Искандер-М, которую противник выпустил из Крыма в направлении Кривого Рога.

"В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.