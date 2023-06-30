Силы ПВО приземлили 10 "шахедов", которыми враг атаковал Украину ночью
В ночь на 30 июня российское войско атаковало Украину с юго-восточного направления, запустив 13 "шахедов" и 4 ракеты С-300
Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ в телеграме .
"Ночью 30 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами" , – говорится в сообщении.
Отмечается, что атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.
Силам и средствам противовоздушной обороны Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины удалось уничтожить 10 из 13 ударных дронов.
"Предварительно, без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации", - добавили в ВС.
- В ночь с 29 на 30 июня российские террористы снова запустили дроны и ракеты по Украине , в частности, в Запорожье есть попадание по объектам гражданской инфраструктуры, а в Николаеве произошел пожар.
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