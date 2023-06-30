Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ в телеграме .

"Ночью 30 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Силам и средствам противовоздушной обороны Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины удалось уничтожить 10 из 13 ударных дронов.

"Предварительно, без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации", - добавили в ВС.