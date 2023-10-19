Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 17 воздушных целей россиян
С вечера 18 октября и всю ночь россияне пытались атаковать территорию Украины разными видами вооружения. Украинская ПВО уничтожила 4 из 17 воздушных целей врага
Об этом сообщают воздушные силы.
Отмечается, что украинские военные зафиксировали запуск:
- 5 баллистических ракет Искандер М;
- 1 зенитная управляемая ракета С-300;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59;
- 1 крылатая ракета (тип уточняется);
- 9 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Россияне атаковали объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БПЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
- Вечером 18 октября российский "шахед" попал в объект инфраструктуры в Сумах, ночью атака возобновилась. В результате ракетного удара по Николаеву произошел пожар.
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