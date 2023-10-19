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Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 17 воздушных целей россиян

19 октября, 2023 четверг
09:02
Война с Россией

С вечера 18 октября и всю ночь россияне пытались атаковать территорию Украины разными видами вооружения. Украинская ПВО уничтожила 4 из 17 воздушных целей врага

Об этом сообщают воздушные силы.

Отмечается, что украинские военные зафиксировали запуск:

  • 5 баллистических ракет Искандер М;
  • 1 зенитная управляемая ракета С-300;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59;
  • 1 крылатая ракета (тип уточняется);
  • 9 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Россияне атаковали объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БПЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

  • Вечером 18 октября российский "шахед" попал в объект инфраструктуры в Сумах, ночью атака возобновилась. В результате ракетного удара по Николаеву произошел пожар.
Сумщина
военные силы Украины
Николаевщина
Днепропетровщина
Донетчина
безпілотник
Запорожская область
ракетний удар
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