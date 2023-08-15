Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне выпустили по Украине по меньшей мере 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования:

4 крылатые ракеты Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, базирующихся на аэродромах Сольцы и Шайковка;

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации, базирующихся на аэродромах Энгельс и Оленегорск;

4 крылатых ракеты "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, района Ялты.

Сообщается, что в результате работы украинских защитников были уничтожены 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Для их ликвидации были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

"Кроме того, зафиксированы 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям", - добавили в воздушных силах.