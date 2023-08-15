Силы ПВО ночью уничтожили 16 вражеских крылатых ракет
В ночь на 15 августа российские военные выпустили по территории Украины 28 крылатых ракет разных типов: 16 из них уничтожила украинская ПВО
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности россияне выпустили по Украине по меньшей мере 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования:
- 4 крылатые ракеты Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, базирующихся на аэродромах Сольцы и Шайковка;
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации, базирующихся на аэродромах Энгельс и Оленегорск;
- 4 крылатых ракеты "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, района Ялты.
Сообщается, что в результате работы украинских защитников были уничтожены 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Для их ликвидации были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
"Кроме того, зафиксированы 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям", - добавили в воздушных силах.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смиле Черкасской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения.
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