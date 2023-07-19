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Силы ПВО ночью уничтожили 14 вражеских ракет и 23 дрона

19 июля, 2023 среда
09:18
Война с Россией

В ночь на 19 июля российские оккупанты выпустили по Украине 30 крылатых ракет, одну управляемую авиационную и 32 БПЛА. Украинские силы ПВО уничтожили 37 вражеских воздушных целей

Об этом 19 июля сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Одещина стала основным направлением атаки врага, избивавшего по объектам критической и военной инфраструктуры.

В течение нескольких волн атак противник применил:

  • 16 крылатых ракет морского базирования "калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей:

  • 13 крылатых ракет "калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 23 ударных БПЛА Shahed-136/131.

В пресс-службе Воздушных Сил отметили, что удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области.

  • В ночь на 19 июля российские оккупанты совершили очередную ночную атаку на Украину. В Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Херсоне горел дом культуры.
Украина
оружие
Одещина
военные силы Украины
терроризм
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