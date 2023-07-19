Силы ПВО ночью уничтожили 14 вражеских ракет и 23 дрона
В ночь на 19 июля российские оккупанты выпустили по Украине 30 крылатых ракет, одну управляемую авиационную и 32 БПЛА. Украинские силы ПВО уничтожили 37 вражеских воздушных целей
Об этом 19 июля сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Отмечается, что оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.
Одещина стала основным направлением атаки врага, избивавшего по объектам критической и военной инфраструктуры.
В течение нескольких волн атак противник применил:
- 16 крылатых ракет морского базирования "калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
- 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).
По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей:
- 13 крылатых ракет "калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 23 ударных БПЛА Shahed-136/131.
В пресс-службе Воздушных Сил отметили, что удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области.
- В ночь на 19 июля российские оккупанты совершили очередную ночную атаку на Украину. В Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Херсоне горел дом культуры.
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