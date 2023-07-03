Силы ПВО ночью уничтожили 13 "шахедов" над Украиной

Об этом сообщили в telegram-канале командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в целом зафиксированы пуски 17 "шахедов". В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.