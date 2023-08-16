Силы ПВО ночью уничтожили 13 беспилотников

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что пуски "шахедов" совершались в несколько волн с юго-восточного направления, а именно из Приморско-Ахтарска и Чауды.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.