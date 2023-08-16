Силы ПВО ночью уничтожили 13 беспилотников
В ночь на 16 августа российские военные в несколько волн выпустили по территории Украины иранские беспилотники. Украинская ПВО уничтожила 13 "шахедов"
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что пуски "шахедов" совершались в несколько волн с юго-восточного направления, а именно из Приморско-Ахтарска и Чауды.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.
- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела юга Украины.
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