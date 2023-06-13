Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.

Также российские военные нанесли авиационный удар 4 "шахедами", 1 из них уничтожили украинские защитники.