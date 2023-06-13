Силы ПВО ночью уничтожили 10 российских крылатых ракет и "шахед" над Украиной
Ночью на 13 июня россияне атаковали Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.
Также российские военные нанесли авиационный удар 4 "шахедами", 1 из них уничтожили украинские защитники.
- В ночь на 13 июня противник атаковал регионы Украины. В Киевской области уничтожены все воздушные цели. В свою очередь зафиксировано попадание на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе и в 5-этажку. Есть погибшие и раненые. Также есть прилеты "шахедов" по нежилым сооружениям в Харькове.
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