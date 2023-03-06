Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Были запущены именно с северного направления дроны-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Было, предварительно, запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожены противовоздушной обороной разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой. Атаковали с севера, атаковали центральные, восточные области. Еть перечень населенных пунктов, где уничтожались эти дроны противовоздушной обороной", - сказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что Россия продолжает вести вооруженную агрессию против нашего государства.

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