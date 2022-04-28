Силы ПВО над Одесским районом сбили три вражеских ракеты
В четверг, 28 апреля, российские войска пытались нанести ракетный удар по населенным пунктам Одесского района. Силы ПВО сбили три вражеских ракеты
Об этом сообщил глава Одесского ОВА Максим Марченко в Telegram .
Сегодня, 28 апреля, в Одессе раздались взрывы. Российские оккупанты запустили в сторону города три ракеты, все сбили силы противовоздушной обороны.
"Хочу начать с радостной новости. Буквально только что нашими подразделениями противовоздушной обороны, в небе над Одесскими районами были сбиты три вражеские ракеты. Летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу", - рассказал председатель ОВА.
Также известно, что 27 апреля враг пытался осуществить разведку беспилотником, однако он также был сбит.
- Участник российско-украинской войны, нардеп Роман Костенко считает, что вполне вероятно, что РФ будет продвигаться на южном направлении. Но высадка морского десанта РФ в Одессе возможна только при условии, если будет сломана оборона Николаева.
- Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает , что без сухопутного коридора через Николаев высадка российского морского десанта в Одессе маловероятна.
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