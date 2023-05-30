Силы ПВО этой ночью уничтожили 29 из 31 запустивших россияне БПЛА
Ночью на 30 мая российское войско в очередной раз атаковало территорию Украины. Враг запустил 31 "шахед"
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграмме .
"В ночь на 30 мая 2023 года с 23:30 по 04:30 российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Всего с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.
Так, силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БПЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и Киеву.
Кроме Киева и области, ПВО работала в Черкасской области.
"Мы фиксировали массированный пролет БПЛА противника над нашей территорией. Работали силы ПВО. К счастью, обошлось без чрезвычайных ситуаций", - заявил глава ОВА Игорь Табурец.
Ночью защитники неба также сбили дрон над Днепропетровщиной и два "шахеда" над Николаевщиной .
- В ночь на 30 мая украинские силы ПВО уничтожили в районе Киева 20 "шахедов", обломки попали в многоэтажку. В результате один человек погиб, есть пострадавшие, зафиксированы пожары и разрушения.
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