Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграмме .

"В ночь на 30 мая 2023 года с 23:30 по 04:30 российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Всего с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.

Так, силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БПЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и Киеву.

Кроме Киева и области, ПВО работала в Черкасской области.

"Мы фиксировали массированный пролет БПЛА противника над нашей территорией. Работали силы ПВО. К счастью, обошлось без чрезвычайных ситуаций", - заявил глава ОВА Игорь Табурец.

Ночью защитники неба также сбили дрон над Днепропетровщиной и два "шахеда" над Николаевщиной .