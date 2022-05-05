Силы ПВО 4 мая сбили две ракеты над Черкасщиной
Ночь в Черкасской области прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу
Об этом написал в своем telegram-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты. Пострадавших нет – и это самое главное. Не публикуйте фото и видео. Не сообщайте локации.
От этого зависит наша безопасность!" – написал он.
Глава ОВА добавил, что к утру 5 мая область стабильно функционирует, а ночь на Черкасщине прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу - "в отличие от вечера накануне".
Отметим, ночью воздушную тревогу в Черкасской области объявляли дважды, она длилась с 03:29 до 04:28, а также с 06:14 до 06:21.
- В течение 4 мая кафиры 24 раза обстреляли жилые дома Луганщины, в результате чего погибли три человека, найдены тела еще двоих, убитых накануне
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