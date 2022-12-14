Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.

"Это утро террористы начали с 13 "шахедов", предварительно, все 13 сбиты нашим украинским ПВО. Молодцы! Горжусь!",- отметил президент.

Зеленский добавил: "Спасибо ПВО и не забываем о сиренах".

Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждено админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом.

В Министерстве внутренних дел дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении.

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