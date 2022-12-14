Силы противовоздушной обороны ликвидировали все дроны, атаковавшие Украину утром, - Зеленский
Президент Украины отчитался, что Силы украинской ПВО обезвредили все беспилотные летательные аппараты, атаковавшие страну утром 14 декабря
Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.
"Это утро террористы начали с 13 "шахедов", предварительно, все 13 сбиты нашим украинским ПВО. Молодцы! Горжусь!",- отметил президент.
Зеленский добавил: "Спасибо ПВО и не забываем о сиренах".
- Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждено админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом.
- В Министерстве внутренних дел дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении.
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