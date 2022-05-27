Силы ОТГ "Восток" 27 мая убили до 60 оккупантов, уничтожили БМП, ББМ и артиллерийскую систему
За день 27 мая украинские военные уничтожили на Востоке до 60 российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - отмечают в ВСУ.
Сегодня, 27 мая, наши воины уничтожили до 60 оккупантов, 1 БМП, 1 ББМ, артиллерийскую систему и 2 автомобиля.
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