В Албании раскололась Демпартия. Не обошлось без полицейских водометов и слезоточивого газа
Силы ОДКБ заняли ключевые объекты Казахстана. Появился список
Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, известный в сети как Zloy_odessit, с использованием открытых источников обнародовал список стратегических мест внутри Республики Казахстан, где в настоящее время дежурят силы ОДКБ. Режим Назарбаева называет их "миротворцами", оппозиция – оккупантами
Об этом со ссылкой на ТГ-канал Коваленко сообщает Еспресо.TV .
98 дивизия ВДВ РФ:
- Столичный аэропорт Нур-Султана
- Здание Генштаба
- Телецентр
- Аэропорт Алматы
- Штаб ПВО
- Нур-Султан
31 бригада ВДВ РФ:
- Усть-Каменогорск
- Казатомпром
- Президентский дворец в Нур-Султане
- Порт в городе Актау
103-я Витебская бригада из Беларуси:
- арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай
- военный аэродром Жетиген
"Собственно, российские миротворцы контролируют ключевые объекты в столице республики и на ее границах", - отмечает Коваленко.
Кроме того, сегодня в Казахстан стали прибывать российские пропагандисты.
- Напомним, в Казахстане после подавления первого за последние 30 лет масштабного восстания против пророссийского режима Нурсултана Назарбаева продолжается "зачистка" в виде задержаний и арестов тысяч людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-1
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное
2022, воскресенье
9 января
14:44
Обновлено
Последнее из Казахстана: уже 6 тыс. задержанных, 164 погибших, большинство митингующих ушли домой, вокруг городов стоят блокпосты
14:00
Казахстанская оппозиция требует от Запада ввести санкции в отношении режима Назарбаева-Токаева
13:30
Выходцы с Кавказа похитили бизнесмена на Полтавщине и после получения выкупа хотели утопить в Днепре
12:07
Преследовать Порошенко во время эскалации на границах Украины – это плохая идея, - Foreign Policy
09:53
Казахстанские власти выдали за иностранного "погромщика" джазового музыканта из Кыргызстана. Родные не могут с ним выйти на связь и утверждают, что его пытали
08:10
Спикер Назарбаева сделал заявление о его отставке с должности главы Совета безопасности Казахстана
07:42
В случае вторжения Путина в Украину, США оставят РФ без высокотехнологичных товаров и программного обеспечения, - Reuters
2022, суббота
8 января
20:32
В США закрыли дело против экс-губернатора штата Нью-Йорк, ушедшего в отставку из-за обвинений в домогательствах