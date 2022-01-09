Силы ОДКБ заняли ключевые объекты Казахстана. Появился список

Об этом со ссылкой на ТГ-канал Коваленко сообщает Еспресо.TV .



98 дивизия ВДВ РФ:

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Казатомпром

Президентский дворец в Нур-Султане

Порт в городе Актау

арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай

военный аэродром Жетиген

Напомним, в Казахстане после подавления первого за последние 30 лет масштабного восстания против пророссийского режима Нурсултана Назарбаева продолжается "зачистка" в виде задержаний и арестов тысяч людей.

45 бригада ВДВ РФ:31 бригада ВДВ РФ:Центр специального призачения "Сенеж" ФСБ РФ:Морская пехота РФ103-я Витебская бригада из Беларуси:Оба последних объекта находятся менее чем в 50 км от Алматы."Собственно, российские миротворцы контролируют ключевые объекты в столице республики и на ее границах", - отмечает Коваленко.Кроме того, сегодня в Казахстан стали прибывать российские пропагандисты.