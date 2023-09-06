Силы обороны заявили об успехе на Клищиевском направлении
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в Клищиевке продолжаются городские бои, враг отходит с потерями
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На южном фланге близ Бахмута противник терпит потери в живой силе и технике. Враг с боями продолжает отходить. Наши защитники имеют успех на Клищиевском направлении, освобождая метр за метром нашу землю от оккупантов. Продолжаем закрепляться на освобожденных рубежах", - подчеркнул Евлаш.
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, враг вынужден отходить из Клищиевки.
"В Клещиевке сейчас продолжаются городские бои. Противник обороняется, но с боями отходит на заранее подготовленные позиции. Мы успешно наносим противнику поражение. Уничтожаем его технику и личный состав. Враг в панике ищет выходы из этой ситуации", - подчеркнул Евлаш.
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