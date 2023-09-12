Силы обороны заявили, что, перебрасывая резервы с разных направлений, враг совершает ошибки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Опытном продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация довольно переменчива. В районе Авдеевки враг пытается прорываться к северу от города, но без успехов. Противник продолжает пехотные штурмы в районе Марьинки. Наши воины успешно уничтожают захватчиков", - подчеркнул Штупун.

По его словам, враг пытается перекидывать резервы с направления на направление, тем самым совершая ошибки.

"Пользуясь ослаблением врага, наши командиры на местах пытаются улучшать свое тактическое положение", – добавил Штупун.

В течение прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении



"За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении, – ред.) составила около 2 кв. км", – заявила Маляр.

Она добавила, что за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории Украины.

Кроме того, на этом направлении Силы обороны достигли успеха в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка.

По словам Маляр, украинские защитники вытеснили противника с занимаемых позиций, там есть определенные продвижения вперед.

В понедельник, 11 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение части поселка Опытное вблизи Авдеевки Донецкой области.