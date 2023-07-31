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Обновлено

РФ за сутки войны в Украине потеряла 490 военных, 6 танков и 21 артсистему

31 июля, 2023 понедельник
08:37
Война с Россией

Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 246 190 солдат. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 6 танков, 21 артиллерийскую систему и 6 БПЛА

Об этомсообщили в facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 246 190 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4211 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8188 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4816 (+21) ед,
  • РСЗО – 699 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 460 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 1347 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед,
  • специальная техника – 715 (+4).

Данные уточняются.

Сводки от Генштаба: Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях

В сообщении отмечается , что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, украинские военные уничтожили 4 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.

За сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Кроме того, известно, что в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Западному, Кондрашовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

Лиманское направление: враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Спорному, Берестову и Раздоловке Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Клищиевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

Авдеевское направление: противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: противник обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Берегово и Огромное Херсонской области.

Российские оккупанты подключают временно оккупированные территории Луганщины к российской интернет сети

Стало известно, что РФ продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду.

"Да, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернет сети к российским операторам - прокладывают кабели связи с территории российской федерации", - говорится в сообщении.

  • 31 июля сообщалось, что российские захватчики планируют легализовать преступления на временно оккупированных территориях, если они были направлены на защиту интересов России или субъектов.
Мелитополь
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военные силы Украины
Бердянск
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потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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