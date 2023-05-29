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Силы обороны за сутки уничтожили 430 российских военных и 61 беспилотник, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 207 030 военных погибшими и более 3 тыс. беспилотников
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.23 ориентировочно составили:
- Личного состава – около 207 030 (+430 за сутки) военных ликвидировано
- Танков ‒ 3801 (+4) единицы
- Боевых бронированных машин – 7467 (+11)
- Артиллерийских систем – 3435 (+10)
- РСЗО – 575 (+1)
- Средств ПВО ‒ 331 (+2)
- Самолетов – 313 (+0)
- Вертолетов – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61)
- Крылатых ракет ‒ 1056
- Кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15)
- Специальной техники ‒ 453 (+2)
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