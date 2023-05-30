Силы обороны за сутки уничтожили 410 военных РФ, 51 крылатую ракету и 38 дронов, - Генштаб ВСУ
Украинские военные за сутки уничтожили 410 российских военных, 51 крылатую ракету, 38 беспилотников и один танк
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составляли:
- Личного состава – около 207 440 (+410 в сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3802 (+1) единица
- Боевых бронированных машин – 7469 (+2)
- Артиллерийских систем – 3445 (+10)
- РСЗО – 575 (+0)
- Средств ПВО ‒ 332 (+1)
- Самолетов – 313 (+0)
- Вертолетов – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38)
- Крылатых ракет ‒ 1107 (+51)
- Кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн - 62196219 (+12)
- Специальной техники – 454 (+1)
Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua
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