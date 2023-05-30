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Силы обороны за сутки уничтожили 410 военных РФ, 51 крылатую ракету и 38 дронов, - Генштаб ВСУ

30 мая, 2023 вторник
08:12
Война с Россией

Украинские военные за сутки уничтожили 410 российских военных, 51 крылатую ракету, 38 беспилотников и один танк

Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составляли:

  • Личного состава – около 207 440 (+410 в сутки) лиц ликвидировано
  • Танцев ‒ 3802 (+1) единица
  • Боевых бронированных машин – 7469 (+2)
  • Артиллерийских систем – 3445 (+10)
  • РСЗО – 575 (+0)
  • Средств ПВО ‒ 332 (+1)
  • Самолетов – 313 (+0)
  • Вертолетов – 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38)
  • Крылатых ракет ‒ 1107 (+51)
  • Кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
  • Автомобильной техники и автоцистерн - 62196219 (+12)
  • Специальной техники – 454 (+1)

Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua

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