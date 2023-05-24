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Силы обороны за сутки уничтожили 400 военных РФ, 21 артсистему и вертолет, - Генштаб ВСУ

24 мая, 2023 среда
08:47
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 204 760 военных погибшими, 1015 крылатых ракет и 3339 артиллерийских систем

Об этом 24 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 204 760 (+400) человек ликвидировано
  • танков - 3 792 (+3) ед
  • боевых бронированных машин / APV - 7 424 (+5) ед
  • артиллерийских систем - 3 339 (+21) ед
  • РСЗО - 570 (+5) ед
  • средства ПВО - 327 (+0) ед
  • самолетов - 309 (+0) ед
  • вертолетов - 296 (+1) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871 (+7)
  • крылатые ракеты – 1 015 (+0)
  • корабли /катера - 18 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6 146 (+7) ед
  • специальная техника - 440 (+7)

Данные уточняются.

Также Генштаб ВСУ сообщил , что за прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. "Таким образом, российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

  • За минувшие сутки российские военные потеряли 480 военных, вертолет, 34 БПЛА и 40 артсистем.
Украина
Россия
оружие
Убитые русские
потери окуппантов
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