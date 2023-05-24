Силы обороны за сутки уничтожили 400 военных РФ, 21 артсистему и вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 204 760 военных погибшими, 1015 крылатых ракет и 3339 артиллерийских систем
Об этом 24 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 204 760 (+400) человек ликвидировано
- танков - 3 792 (+3) ед
- боевых бронированных машин / APV - 7 424 (+5) ед
- артиллерийских систем - 3 339 (+21) ед
- РСЗО - 570 (+5) ед
- средства ПВО - 327 (+0) ед
- самолетов - 309 (+0) ед
- вертолетов - 296 (+1) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871 (+7)
- крылатые ракеты – 1 015 (+0)
- корабли /катера - 18 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 146 (+7) ед
- специальная техника - 440 (+7)
Данные уточняются.
Также Генштаб ВСУ сообщил , что за прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. "Таким образом, российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
- За минувшие сутки российские военные потеряли 480 военных, вертолет, 34 БПЛА и 40 артсистем.
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