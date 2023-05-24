Об этом 24 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 204 760 (+400) человек ликвидировано

танков - 3 792 (+3) ед

боевых бронированных машин / APV - 7 424 (+5) ед

артиллерийских систем - 3 339 (+21) ед

РСЗО - 570 (+5) ед

средства ПВО - 327 (+0) ед

самолетов - 309 (+0) ед

вертолетов - 296 (+1) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871 (+7)

крылатые ракеты – 1 015 (+0)

корабли /катера - 18 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 6 146 (+7) ед

специальная техника - 440 (+7)

Данные уточняются.

Также Генштаб ВСУ сообщил , что за прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. "Таким образом, российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.