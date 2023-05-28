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Силы обороны за сутки уничтожили 400 российских военных, 3 танка и 11 артсистем, - Генштаб ВСУ
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 206,6 тысяч российских военных
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:
- Личного состава 206 600 (+400 в сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3797 (+3) единиц
- Боевых бронированных машин – 7456 (+7)
- Артиллерийских систем – 3425 (+11)
- РСЗО – 574 (+0)
- Средства ПВО ‒ 329 (+0)
- Самолетов – 313 (+0)
- Вертолетов – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3)
- Крылатые ракеты ‒ 1056 (+0)
- Корабли /катера ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9)
- Специальная техника ‒ 451 (+2)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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