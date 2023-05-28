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Силы обороны за сутки уничтожили 400 российских военных, 3 танка и 11 артсистем, - Генштаб ВСУ

28 мая, 2023 воскресенье
08:31
Война с Россией

Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 206,6 тысяч российских военных

Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:

  • Личного состава 206 600 (+400 в сутки) лиц ликвидировано
  • Танцев ‒ 3797 (+3) единиц
  • Боевых бронированных машин – 7456 (+7)
  • Артиллерийских систем – 3425 (+11)
  • РСЗО – 574 (+0)
  • Средства ПВО ‒ 329 (+0)
  • Самолетов – 313 (+0)
  • Вертолетов – 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3)
  • Крылатые ракеты ‒ 1056 (+0)
  • Корабли /катера ‒ 18 (+0)
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9)
  • Специальная техника ‒ 451 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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