Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб
В течение еще суток войны с Россией украинские защитники отбили 37 атак оккупантов на ключевых направлениях фронта. В частности, ВСУ имели частичный успех в районе Андреевки Донецкой области. В то же время армия РФ потеряла 450 своих солдат
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 283 080 (+450) человек
- танков ‒ 4829 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 9129 (+3)
- артиллерийских систем – 6713 (+7)
- РСЗО – 808 (+0)
- средств ПВО ‒ 544 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17)
- крылатых ракет ‒ 1530 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12)
- специальной техники ‒ 961 (+2)
Данные уточняются.
Силы обороны в сутки отразили почти 40 атак РФ. На фронте произошло 39 боеприкосновений
Так, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", наши защитники отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клищиевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.
В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.
Россияне нанесли 63 авиаудара по Украине
Кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО уничтожены 26 вражеских "шахедов".
Авиационные удары получили: Галагановка Черниговской области; Дегтярное, Степное Сумской области; Кондрашовка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Андреевка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Змиевка и Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
ВСУ попали в 12 районов скопления оккупантов
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.
- В ночь на 10 октября из Черного моря в южном и восточном направлениях вылетели несколько групп "шахедов", также активизировалась вражеская авиация.
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