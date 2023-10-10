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Обновлено

Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб

10 октября, 2023 вторник
08:00
Война с Россией

В течение еще суток войны с Россией украинские защитники отбили 37 атак оккупантов на ключевых направлениях фронта. В частности, ВСУ имели частичный успех в районе Андреевки Донецкой области. В то же время армия РФ потеряла 450 своих солдат

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 283 080 (+450) человек
  • танков ‒ 4829 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 9129 (+3)
  • артиллерийских систем – 6713 (+7)
  • РСЗО – 808 (+0)
  • средств ПВО ‒ 544 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17)
  • крылатых ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
  • подводных лодок ‒ 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12)
  • специальной техники ‒ 961 (+2)

Данные уточняются.

Силы обороны в сутки отразили почти 40 атак РФ. На фронте произошло 39 боеприкосновений

Так, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", наши защитники отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клищиевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Россияне нанесли 63 авиаудара по Украине

Кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО уничтожены 26 вражеских "шахедов".

Авиационные удары получили: Галагановка Черниговской области; Дегтярное, Степное Сумской области; Кондрашовка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Андреевка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Змиевка и Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ попали в 12 районов скопления оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

  • В ночь на 10 октября из Черного моря в южном и восточном направлениях вылетели несколько групп "шахедов", также активизировалась вражеская авиация.
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