Силы обороны за сутки уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 880 солдат армии РФ, - Генштаб
В течение суток украинские защитники отбили 47 атак российской армии на ключевых направлениях фронта и ликвидировали еще 880 солдат. Враг тем временем не оставляет попыток прорвать оборону возле Авдеевки Донецкой области
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 287 770 (+880) человек
- танков ‒ 4948 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25)
- артиллерийских систем – 6866 (+33)
- РСЗО – 813 (+2)
- средств ПВО ‒ 547 (+0)
- самолетов – 317 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4)
- крылатых ракет ‒ 1531 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24)
- специальной техники ‒ 976 (+5)
Данные уточняются.
Силы обороны за сутки отразили почти 50 вражеских атак
Так, по данным Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.
На Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 7 атак врага.
На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении кафиры 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и Вербового Запорожской области, успеха не имели.
На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУО "Одесса", ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Россияне дважды ударили ракетами по Украине
Всего враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары получили: Гремячка Черниговской области; Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Раздолевка, Клещиевка, Александро-Шультино, Керамик, Очеретино, Прогресс, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области; Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
ВСУ поразили пункт управления оккупантов
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- За прошедшие сутки, 14 октября, на фронте произошло 43 боевых столкновений. Силы обороны Украины также продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
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