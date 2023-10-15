Силы обороны за сутки уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 880 солдат армии РФ, - Генштаб

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 287 770 (+880) человек

танков ‒ 4948 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25)

артиллерийских систем – 6866 (+33)

РСЗО – 813 (+2)

средств ПВО ‒ 547 (+0)

самолетов – 317 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4)

крылатых ракет ‒ 1531 (+0)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подводных лодок ‒ 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24)

специальной техники ‒ 976 (+5)

Данные уточняются.

Силы обороны за сутки отразили почти 50 вражеских атак

Так, по данным Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.

На Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 7 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении кафиры 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУО "Одесса", ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Россияне дважды ударили ракетами по Украине

Всего враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Гремячка Черниговской области; Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Раздолевка, Клещиевка, Александро-Шультино, Керамик, Очеретино, Прогресс, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ поразили пункт управления оккупантов

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.