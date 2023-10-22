Российская армия за сутки потеряла 18 танков, 15 артсистем и около тысячи солдат, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 293 830 (+980) военных

танков ‒ 5081 (+18)

боевых бронированных машин ‒ 9631 (+19)

артиллерийских систем – 7032 (+15)

РСЗО – 825 (+3)

средств ПВО ‒ 549 (+1)

самолетов – 320 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9)

крылатых ракет ‒ 1535 (+0)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подводных лодок - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13)

специальной техники – 991 (+1).

Силы обороны за сутки отразили более 60 атак россиян на ключевых направлениях фронта

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений.

Так, по данным Генштаба, в зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Ночью россияне атаковали Украину авиацией, ракетами и БПЛА.

Всего враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударных беспилотника типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 "шахеда".

Под авиационные удары попали Спорное, Клещиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новобахмутовка, Новокалиново, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области; Ольговка, Токаревка, Антоновка, Бургунка, Николаевка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ нанесли удары по 33 объектам оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.