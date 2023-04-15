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Силы обороны за сутки отразили 56 вражеских атак на четырех направлениях

15 апреля, 2023 суббота
06:41
Война с Россией

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки Силы обороны отразили 56 вражеских атак

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага", - говорится в сообщении.

Противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по городам Славянск и Краматорск.

За прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ривно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

Купянское направление: вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двореченское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Делиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

Марьинское направление: вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка.

Шахтерское направление: враг совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

В Херсонской области оккупанты сливают масло из электротрансформаторов, что приводит к обесточиванию отдельных улиц населенных пунктов

Стало известно, что российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи сливания смазки из электротрансформаторов, что в свою очередь приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района.

ВСУ за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

  • 14 апреля сообщалось, что в Бахмуте пограничники ликвидировали 5 вагнеровцев, еще 9 ранили.
  • Также стало известно, что морпехи уничтожили за неделю 179 россиян, наблюдательный пост и танк.
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
потери окуппантов
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