Силы обороны за сутки отразили 33 вражеских атаки, — Генштаб
В течение суток, 9 октября, Силы обороны успешно отразили 33 вражеских атаки - на Запорожском, Шахтерском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Подразделения ракетных войск уничтожили пункт управления и склад боеприпасов россиян
А также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.
В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Противник нанес 39 авиационных и один ракетный удар по территории Украины
А также произвел 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В течение суток на основных направлениях фронта произошло 34 боевых столкновения
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Дегтярное и Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Степное Сумской области; Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области.
- На Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синьковка Харьковской области.
- На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области и Сиверска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника возле Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также здесь противник нанес авиационные удары. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 15 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку врага в районе Левадного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки и Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Приднепровское, Херсон Херсонской области, Дмитровка Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В ночь с 8 на 9 октября под вражеским огнем оказались три области Украины. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще 6 получили ранения, среди них один ребенок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное