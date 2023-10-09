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Силы обороны за сутки отразили 33 вражеских атаки, — Генштаб

9 октября, 2023 понедельник
20:57
Война с Россией

В течение суток, 9 октября, Силы обороны успешно отразили 33 вражеских атаки - на Запорожском, Шахтерском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Подразделения ракетных войск уничтожили пункт управления и склад боеприпасов россиян

А также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Противник нанес 39 авиационных и один ракетный удар по территории Украины

А также произвел 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных направлениях фронта произошло 34 боевых столкновения

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Дегтярное и Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Степное Сумской области; Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синьковка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области и Сиверска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника возле Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также здесь противник нанес авиационные удары. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 15 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку врага в районе Левадного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки и Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Приднепровское, Херсон Херсонской области, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • В ночь с 8 на 9 октября под вражеским огнем оказались три области Украины. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще 6 получили ранения, среди них один ребенок.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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