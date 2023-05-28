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Силы обороны за сутки отразили 14 атак РФ в районе Марьинки, - Генштаб ВСУ

28 мая, 2023 воскресенье
07:31
Война с Россией

В течение суток Силы обороны отразили 21 вражескую атаку на фронте, 14 из них - в районе Марьинки в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

В эти сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине, детальная информация будет обнародована впоследствии.

РФ за сутки совершила 3 ракетчика и 13 авиационных обстрелов Украины

Всего за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 2 из которых ЗРК С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Силы обороны нанесли 6 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены 3 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Бахмутском направлении в минувшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Железный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Вольфино, Екатериновка, Обода, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Масютовки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам Красного Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигоны республики Беларусь прибывают определенные подразделения вооруженных сил РФ для проведения боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

Донбасс
Краматорск
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
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