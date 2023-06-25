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Силы обороны за сутки ликвидировали 720 окупантов, 6 танков, 19 артсистем и 5 РСЗО, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 224 630 окупантов, 4030 танков, 4034 артиллерийских систем и 624 РСЗО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 25 июня 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 224 630 (+720) человек,
- танков ‒ 4030 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7806 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 4034 (+19) ед,
- РСЗО – 624 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 385 (+2) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1259 (+41),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед,
- специальной техники – 552 (+4).
Данные уточняются.
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