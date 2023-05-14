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Силы обороны за сутки ликвидировали 620 российских военных, 5 танков и 31 БПЛА, - Генштаб ВСУ

14 мая, 2023 воскресенье
08:37
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 198 880 военных погибшими, 3756 танков, 308 самолетов и 294 вертолета

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 198 880 (+620 в сутки) военных ликвидировано
  • танков ‒ 3756 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 7325 (+18)
  • артиллерийских систем – 3116 (+21)
  • РСЗО – 562 (+1)
  • средств ПВО ‒ 314 (+0)
  • самолетов – 308 (+0)
  • вертолетов – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31)
  • крылатых ракет ‒ 970 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7)
  • специальной техники ‒ 404 (+2)
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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