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Силы обороны за сутки ликвидировали 620 российских военных, 5 танков и 31 БПЛА, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 198 880 военных погибшими, 3756 танков, 308 самолетов и 294 вертолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 198 880 (+620 в сутки) военных ликвидировано
- танков ‒ 3756 (+5) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 7325 (+18)
- артиллерийских систем – 3116 (+21)
- РСЗО – 562 (+1)
- средств ПВО ‒ 314 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31)
- крылатых ракет ‒ 970 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7)
- специальной техники ‒ 404 (+2)
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