ПВО сбила все "шахеды", которые ночью атаковали Киевщину, обломками дрона поврежден дом

Ситуация вокруг Бахмута системно меняется, Storm Shadow лучше, чем ATACMS: военные итоги недели

В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок