Силы обороны за сутки ликвидировали 580 российских военных, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 средства ПВО
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 199 460 военных погибшими, 2720 БПЛА оперативно-тактического уровня и 316 средств ПВО
Об этом сообщили 15 мая в Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили:
- личный состав – около 199460 (+580) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3759 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7336 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3137 (+21) ед,
- РСЗО – 562 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 316 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
- крылатых ракет ‒ 973 (+3),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6034 (+16) ед,
- специальной техники – 407 (+3).
Данные уточняются.
- 14 мая сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 198 880 военных погибшими, 3756 танков, 308 самолетов и 294 вертолета.
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