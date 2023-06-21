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Силы обороны за сутки ликвидировали 540 оккупантов, 32 артсистемы и 35 БПЛА, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 222 000 оккупантов, 3920 артиллерийских систем и 3428 БПЛА
Об этом 21 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 21 июня 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 222 000 (+540) человек,
- танков ‒ 4006 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7772 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 3920 (+32) ед,
- РСЗО – 615 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 375 (+3) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 306 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет ‒ 1214 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6667 (+22) ед,
- специальной техники – 539 (+8).
Данные уточняются.
- В ночь с 20 на 21 июня российские террористы применили иранские "шахеды" для обстрела территории Украины, в том числе Хмельнитчины. Все удалось сбить украинскому ПВО.
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