Пригожин пошел на конфронтацию в неудачный для минобороны РФ момент – контрнаступление ВСУ, - разведка Британии

Путин понимает, что вступление Украины в НАТО – это его конец, - нардеп Гончаренко

Для выхода на границу в пределах 1991 года нам нужно провести по меньшей мере две наступательные операции - военный аналитик Гетьман