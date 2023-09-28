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Обновлено

Силы обороны за сутки ликвидировали 330 оккупантов, 4 танка и 38 артсистем, - Генштаб

28 сентября, 2023 четверг
08:03
Война с Россией

За прошедшие сутки украинские военные отбили вражеские атаки на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россия потеряла 330 военных и 4 танка

Об этом 28 сентября сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 277 320 (+330) человек
  • танков ‒ 4679 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 8962 (+12)
  • артиллерийских систем – 6375 (+38)
  • РСЗО – 793 (+1)
  • средств ПВО ‒ 535 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9)
  • крылатых ракет ‒ 1529 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
  • подводных лодок ‒ 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23)
  • специальной техники ‒ 929 (+2)

Данные уточняются.

Генштаб: Силы обороны отразили атаки россиян на трех направлениях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 2 ракетных и 57 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки Россия нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, из которых 3 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, 2 гражданских предприятия и другая инфраструктура.

Авиационные удары получили: Поповка Черниговской области; Бологовка, Кругляковка Харьковской области; Новоселовское, Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области; Ямполевка, Северск, Спорное, Веселое, Андреевка, Константиновка, Северное, Торецк, Авдеевка, Курахово, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Бургунка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ поразили пункт управления и ЗРК С-300 врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

  • Напомним, еще 23 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали оборону российской армии возле Вербового Запорожской области.
  • Аналитики Институт изучения войны предполагают , что Силы обороны предположительно совершили прорыв на линии Работино – Вербовое на Запорожье.
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