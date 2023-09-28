Силы обороны за сутки ликвидировали 330 оккупантов, 4 танка и 38 артсистем, - Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные отбили вражеские атаки на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россия потеряла 330 военных и 4 танка
Об этом 28 сентября сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 277 320 (+330) человек
- танков ‒ 4679 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 8962 (+12)
- артиллерийских систем – 6375 (+38)
- РСЗО – 793 (+1)
- средств ПВО ‒ 535 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9)
- крылатых ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23)
- специальной техники ‒ 929 (+2)
Данные уточняются.
Генштаб: Силы обороны отразили атаки россиян на трех направлениях
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ровно Донецкой области.
На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
Армия РФ нанесла 2 ракетных и 57 авиационных ударов по территории Украины
За прошедшие сутки Россия нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, из которых 3 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Всего враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, 2 гражданских предприятия и другая инфраструктура.
Авиационные удары получили: Поповка Черниговской области; Бологовка, Кругляковка Харьковской области; Новоселовское, Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области; Ямполевка, Северск, Спорное, Веселое, Андреевка, Константиновка, Северное, Торецк, Авдеевка, Курахово, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Бургунка, Ольговка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
ВСУ поразили пункт управления и ЗРК С-300 врага
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.
- Напомним, еще 23 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали оборону российской армии возле Вербового Запорожской области.
- Аналитики Институт изучения войны предполагают , что Силы обороны предположительно совершили прорыв на линии Работино – Вербовое на Запорожье.
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