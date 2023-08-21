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Силы обороны за прошлую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

21 августа, 2023 понедельник
09:23
Война с Россией

За еще одну неделю контрнаступательных действий украинской армии на Бахмутском направлении освобождено 3 кв. км. На купянском и Лиманском направлениях враг не оставляет попыток двигаться вперед, ВСУ сопротивляются

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что основные направления наступления врага - на востоке, поэтому там идут тяжелые бои.

"Что касается Бахмутского направления, то новости сейчас идут и по южному флангу и северному. Если смотреть на карту, то это похоже на подкову вокруг Бахмута", - говорит Маляр.

По ее словам, по северному флангу враг пытается выбить наши войска с занятых позиций. Ведь ВСУ там заняли ключевые господствующие высоты и "хорошо донимают врага".

"И собственно враг там в ловушке. Потому что они не могут выйти из Бахмута и там полноценно продвигаться. И потому пытаются штурмовать по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска. Врагу не удается это сделать, но бои там тоже горячие", - рассказала заместитель министра.

В то же время украинские войска на южном фланге вокруг Бахмута на прошлой неделе продвинулись еще на 3 кв. км.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута или по флангам Бахмута", – добавила Маляр.

Россияне перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях и "зализывают раны"

Маляр сообщила, что в Купянском направлении сложная ситуация. Россияне, в частности, обстреливают и город Купянск. Бои продолжаются, однако украинские защитники мощно сопротивляются.

"В течение недели, если смотреть по цифрам, то на Лиманском и Купянском направлениях может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев. Но на самом деле враг не оставляет своих планов двигаться там вперед. Сейчас просто происходит перегруппировка и он дополнительно подтягивает туда силы", – сказала она.

Замминистра напомнила, что последние две недели россияне активизировались по этим направлениям, однако Вооруженные Силы мощно останавливали врага. Как говорит Маляр, сейчас противник просто "зализывает раны". Учитывая это, активность несколько спала, но это не означает, что оккупанты не продолжат активность. Поэтому наши защитники, безусловно, следят за Купянским и Лиманским направлением.

"Если говорить подробнее, то на Купянском направлении наши отразили атаки южнее Первомайского, Синковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. То есть все бои на прошлой неделе закончились поражением врага, он там не продвигается", - отметила Маляр.

Что касается Лиманского направления, то там основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Россияне пытаются выбить украинских бойцов с позиции Кременной и Белогоровки, ранее занятых нашими войсками. Врагу это не удается, но бои там тоже очень жестокие.

На юге российская армия укрепляет свои позиции и подтягивает подразделения

На юге ситуация существенных изменений не претерпела. Вместе с тем наши Вооруженные Силы продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вы знаете, что там наши защитники сталкиваются с очень серьезными препятствиями и обороной со стороны врага. Они всячески пытаются уменьшить эту оборону и потенциал армии РФ, чтобы было проще продвигаться", - отметила заместитель министра обороны.

Враг там укрепился и минами, и бетоном. Они подтягивают туда свои профессиональные подразделения, десантников и технику, которую наши военные очень мощно уничтожают.

За прошедшую неделю на южном направлении ВСУ уничтожили 18 танков врага, 29 боевых бронированных машин, артиллерийские системы, минометы, а также даже 1 вертолет Ка-52.

"То есть враг, по сути, не может там осуществлять полноценную оборону и наши Силы обороны мощно его ослабляют, чтобы двигаться вперед", - констатировала Маляр.

  • 9 августа в Страткоме ВСУ сообщили , что с 24 февраля украинские Силы обороны освободили уже более 40 тысяч квадратных километров территорий от российских захватчиков.
  • 21 августа в Генштабе доложили, что на фронте произошло более 25 боевых столкновений в сутки, ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Мелитополь
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Бердянск
Донетчина
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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