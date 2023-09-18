Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута и 5,2 кв. км на южном направлении

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.



По ее словам, на Бахмутском направлении россияне безрезультатно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

После освобождения ВСУ Андреевки и Клещиевки враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Поэтому украинские бойцы сдерживают атаки РФ и закрепляются на достигнутых рубежах.



"За неделю на Бахмутском направлении освобождено 2 кв. км. В общей сложности освобожденная под Бахмутом площадь составляет 51 кв. км", - написала Маляр.



Она также добавила, что наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся.

"То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Штабу - работающего 24/7 и мужества наших бойцов", - подчеркнула заместитель министра обороны.

В то же время, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружение населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Россияне в течение недели вели бесполезные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области.

На Лимано-Купянском направлении оккупанты перегруппируют свои войска

На Купянском направлении противник производит поиск слабых мест в нашей обороне. Силами обороны успешно отражены атаки противника в районе Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск, наступательных и штурмовых действий не вели.



С начала контрнаступления ВСУ освободили 261,7 кв. км украинской земли на юге

Только за неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кв. км территорий в Запорожском и Херсонском направлениях. Там враг находится в обороне, но продолжает обстрелы.

"На юге мы продолжаем ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Есть успех в районе южнее и восточнее Работиного. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.

Украинские войска отразили атаки россиян в районе Новомихайловка, Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области.