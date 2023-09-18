Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута и 5,2 кв. км на южном направлении
За еще одну неделю полномасштабной войны украинские защитники освободили от оккупантов 2 кв. км на Бахмутском направлении, а также 5,2 кв. км украинской территории на южном фронте
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, на Бахмутском направлении россияне безрезультатно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.
После освобождения ВСУ Андреевки и Клещиевки враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Поэтому украинские бойцы сдерживают атаки РФ и закрепляются на достигнутых рубежах.
"За неделю на Бахмутском направлении освобождено 2 кв. км. В общей сложности освобожденная под Бахмутом площадь составляет 51 кв. км", - написала Маляр.
Она также добавила, что наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся.
"То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Штабу - работающего 24/7 и мужества наших бойцов", - подчеркнула заместитель министра обороны.
В то же время, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружение населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Россияне в течение недели вели бесполезные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области.
На Лимано-Купянском направлении оккупанты перегруппируют свои войска
На Купянском направлении противник производит поиск слабых мест в нашей обороне. Силами обороны успешно отражены атаки противника в районе Новоселовской Луганской области.
На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск, наступательных и штурмовых действий не вели.
С начала контрнаступления ВСУ освободили 261,7 кв. км украинской земли на юге
Только за неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кв. км территорий в Запорожском и Херсонском направлениях. Там враг находится в обороне, но продолжает обстрелы.
"На юге мы продолжаем ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Есть успех в районе южнее и восточнее Работиного. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.
Украинские войска отразили атаки россиян в районе Новомихайловка, Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области.
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14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .
- Уже впоследствии, 17 сентября, Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.
- В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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