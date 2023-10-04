Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

За день авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями ракетных войск были поражены пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

В течение суток на основных направлениях фронта произошло 45 боевых столкновений

Всего за день враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области. На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменное, Федоровка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменное, Федоровка, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.