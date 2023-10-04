Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб

Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб

4 октября, 2023 среда
21:19
Война с Россией

Силы обороны в течение суток, 4 октября, успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки, и еще 6 - у Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

За день авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями ракетных войск были поражены пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

В течение суток на основных направлениях фронта произошло 45 боевых столкновений

Всего за день враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.
  • На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменное, Федоровка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.
военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Красногоровка
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Петер Сійярто
3 октября, 2023 вторник
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
Олексій Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
Збігнєв Рау
3 октября, 2023 вторник
Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
22:39
Обновлено
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды 4 октября
22:34
"Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке
21:41
"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым
21:39
"Шахтер" совершил камбек и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов
20:58
Обновлено
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
20:57
В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $45 тыс., ему сообщили о подозрении
20:37
ЧМ по футболу впервые в истории состоится сразу на трех континентах
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Более 10 разных бригад задействовано в районе Новопрокоповки. ВСУ серьезно настроены на прорыв фронта. Колонка Сергея Згурца
20:24
С апреля в безопасные регионы Украины принудительно эвакуировали 856 детей
19:58
ФИФА
ФИФА позволила россиянам соревноваться в чемпионатах мира U-17
19:40
Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла на оккупированной территории
19:00
Обзор
Победные новости 588 дня войны: оккупанты готовят побег из Токмака, а ГУР провело спецоперацию в Крыму
18:57
Война и литература: в Киеве презентовали книги военного времени и собирали деньги на ВСУ
18:53
Аналитика
Новая валютная политика Нацбанка: чего ожидать от курса гривны
18:53
Кулеба и глава МИД Швеции договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности
18:34
Эксклюзив
В проекте госбюджета НДФЛ уже распределили, хотя Рада еще не голосовала по этому налогу, - нардеп Синютка
18:24
США передадут Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, - CNN
18:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
OPINION
Если Верховный Суд разрешит банкротство "Укринкома", шансы на возвращение государству 2 млрд грн будут крайне призрачными
18:04
Сиярто потребовал от Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны
17:39
Работали на РФ, продавали оружие и детское порно: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)
17:35
Эксклюзив
Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвал 10 самых популярных моделей новых авто
17:23
Месси выбрал клуб для завершения карьеры
17:22
Обзор
бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113: технические характеристики и преимущества советских образцов
17:19
Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства
17:09
Роман Бессмертный
Мир и Европа направляются сначала к континентальной войне, а затем и к глобальной, - Бессмертный
17:00
Правительство Норвегии увеличит оборонный бюджет на 2024 год с акцентом на помощь Украине
16:39
Netflix
Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group
16:36
Сборная Украины потеряла Ярмоленко перед матчами квалификации Евро-2024
16:30
OPINION
Маск против Украины. Чего на самом деле хочет технологический гений
16:29
Эксклюзив
Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров
16:22
Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна
16:15
Эксклюзив
Слуга народа
После задержания мэра Сум власти в городе перешли в "Слуг народа", - журналистка Валевская
16:10
Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь
16:01
Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак
15:59
Фиксируем российские волны дезинформации о способности Украины дальше побеждать, - Ермак
15:52
Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом
15:43
Футболист, проведший 51 матч за сборную Украины, теперь будет играть за любителей
15:32
Пресс-релиз
У Полтавского ГОКа новый финансовый директор
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV