Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб
Силы обороны в течение суток, 4 октября, успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки, и еще 6 - у Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
За день авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага
В свою очередь подразделениями ракетных войск были поражены пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.
В течение суток на основных направлениях фронта произошло 45 боевых столкновений
Всего за день враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
В других направлениях ситуация такова:
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.
- На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
- На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменное, Федоровка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон.
В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.
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