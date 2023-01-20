Силы обороны юга ликвидировали мину, вынесенную на побережье Одесщины
Из-за штормовой погоды на один из пляжей Одесщины вынесло морскую мину, ее обезвредили Силы обороны юга
Об этом в телеграмме сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Отмечается, что Силы обороны юга ликвидировали мину на одном из пляжей Одесщины, ее вынесло из акватории на побережье. Для обезвреживания были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины.
"Напоминаем, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны, зоной опасности. Не игнорируйте ограничения военного положения, берегите себя, держитесь подальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности!" – подчеркнул Владислав Назаров.
- Напомним, 8 января в Одесской области снова обнаружили и уничтожили противокорабельную мину, которую штормовое море вынесло на побережье.
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