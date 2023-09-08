Украинские военные уничтожили 640 окупантов, 23 танка и 31 артсистему, - Генштаб

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 267 540 (+640) человек

танков ‒ 4529 (+23)

боевых бронированных машин ‒ 8726 (+23)

артиллерийских систем – 5753 (+31)

РСЗО – 754 (+1)

средств ПВО ‒ 507 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29)

крылатых ракет ‒ 1455 (+0)

кораблей /катеров ‒ 19 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 8264 (+47)

специальной техники – 860 (+1)

Данные уточняются.

Генштаб: Силы обороны вытесняют россиян с позиций на юге от Бахмута

Об этом 8 сентября пишет Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Поповки, Сального Черниговской области, Сум, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Турья, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеривка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области, западнее Дибровы, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Майорска Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Времен Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области.

Также в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Так, за прошедшие сутки здесь наши воины отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар у Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Золотой Нивы, Роботиного, Новоданиловки и Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Казацкого. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Огромное, Томино и Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Армия РФ нанесла 7 ракетных и 74 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Силы обороны поразили состав боеприпасов и 2 пункта управления врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.