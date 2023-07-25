Об этом проинформировал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Во время наступательно-штурмовых действий Силы обороны заставили окупантов отойти с позиций в районе Андреевки.

В свою очередь, россияне пытались наступать в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Их действия оказались безуспешными.

Кроме того, украинские защитники имели успех на направлении Старомайорского Донецкой области, пока они закрепляются на достигнутых позициях. Это происходит против мощного сопротивления, перемещения подразделений и применения резервов противником.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях - закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавил спикер.

Ковалев сообщил, что украинская армия также продолжает сдерживать российское наступление на Купянском и Лиманском направлениях.