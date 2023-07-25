Силы обороны выбили оккупантов с позиций возле Андреевки Донецкой области, на направлении Старомайорского - имели успех
На Бахмутском направлении Силы обороны выбили россиян с позиций возле Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях
Об этом проинформировал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Он отметил, что украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Во время наступательно-штурмовых действий Силы обороны заставили окупантов отойти с позиций в районе Андреевки.
В свою очередь, россияне пытались наступать в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Их действия оказались безуспешными.
Кроме того, украинские защитники имели успех на направлении Старомайорского Донецкой области, пока они закрепляются на достигнутых позициях. Это происходит против мощного сопротивления, перемещения подразделений и применения резервов противником.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях - закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавил спикер.
Ковалев сообщил, что украинская армия также продолжает сдерживать российское наступление на Купянском и Лиманском направлениях.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что на 24 июля с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге освобождено уже более 192 км² украинской территории, а на Бахмутском направлении - 35 км².
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