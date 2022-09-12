Силы обороны вошли в Святогорск Донецкой области, в сети появились фото с украинским флагом на горсовете
Украинские воины вошли в ранее полностью оккупированный рашистами Святогорск Донецкой области. На горсовете развевался украинский флаг, а в близлежащих местах идет зачистка
Об этом сообщили "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники среди украинских военных.
В соцсетях опубликовали фото, где украинский флаг установлен на здании городского совета Святогорска.
Также появилось фото, на котором боец Национальной гвардии Украины Виталий Марков возле стеллы в Святогорске.
Об этом сообщает и Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Пограничники уничтожают врага и в Донецкой области. Вместе с подразделением ВСУ бойцы пограничной службы зачистили позиции противника вблизи Святогорска. Освобождение Украины продолжается", - комментируют в ведомстве.
Официального уведомления об этом пока нет.
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