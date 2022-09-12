Об этом сообщили "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники среди украинских военных.

В соцсетях опубликовали фото, где украинский флаг установлен на здании городского совета Святогорска.

Также появилось фото, на котором боец Национальной гвардии Украины Виталий Марков возле стеллы в Святогорске.

Об этом сообщает и Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Пограничники уничтожают врага и в Донецкой области. Вместе с подразделением ВСУ бойцы пограничной службы зачистили позиции противника вблизи Святогорска. Освобождение Украины продолжается", - комментируют в ведомстве.

Официального уведомления об этом пока нет.

По состоянию на 12 сентября известно о тысяче погибших жителей Изюма Харьковской области, в городском совете говорят, что потери значительно больше. В освобожденном от оккупантов селе Зализнычное Харьковской области обнаружено еще 4 тела мирных жителей со следами пыток – начато производство.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Данила Апостола участвуют в освобождении оккупированных российскими захватчиками территорий Украины.

12 сентября стало известно, что территория Дергачевской громады Харьковской области полностью деоккупирована.