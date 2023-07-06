Силы обороны вели контрнаступление на 5 участках фронта и ударили по тыловым позициям врага, - ISW
Украинские военные 5 июля вели наступательные действия на пяти направлениях фронта и имели успех. Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по тылу врага
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики утверждают, что Силы обороны начали скоординированную серию ударов с целью ослабления российской логистики и нарушения наземных линий связи вдоль всего периметра боевых действий.
Отмечается, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении, в частности юго-западнее Берховки, расположенной в 6 километрах к северо-западу от Бахмута. Кроме того, продвинулись к западу от Ягодного, расположенного в 2 километрах к северу от Бахмута, а также к юго-западу от самого Бахмута.
Также известно, что Силы обороны провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям по всему фронту. Ударили по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Кроме этого, зафиксированы украинские удары по российским позициям вблизи Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.
4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.
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